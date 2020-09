Es to vairāk gan salīdzinātu ar metro vilcienu karti ar daudzām savienotajām stacijām. Esmu pārliecinājusies, ka, pat ja tev ir maz darba, bet tas īsti nepatīk, tad nav arī spēka tam mazumiņam. Kurpretim, ja tas, ko tu dari, ir tavs aicinājums, tad arī rodas vajadzīgā enerģija. Es nesaku, ka, sākot jauno projektu, man nav uztraukuma, bet labāk riskēju ar prieku, pretī saņemot gandarījumu un sniedzot iespēju arī citu radošajām izpausmēm.

Katrā no projektiem mani uzrunāja un pārliecināja režisors un, protams, arī stāsts. Pirmais ir kas līdzīgs krimināldrāmai, otro var saukt par sadzīves drāmu ar krimināliem elementiem, savukārt Šķiršanās ir komiska drāma. Tas ir stāsts par to, kā pēckovida laiks izgaismo attiecību ēnas, kā mēs rāpjamies ārā no tās bedres - vai un kā mēs maināmies. Tas ir jautājums, kā es izmantoju šo laiku - vai sēžu rokas klēpī salikusi, vai arī radu ko jaunu.