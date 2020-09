Aktrise Ieva Florence aizgājusi no Dailes teātra štata vietas

"Mani Dailes teātra vidē sāka uztraukt vairākas lietas, es par daudz ko domāju, pārdzīvoju. Tas man ir raksturīgi, vēl neesmu iemācījusies citādāk. [..] Es sāku atteikties no darbiem, jo man bija panikas lēkmes, bailes no tā, kas agrāk nav biedējis, tāpēc gribējās paslēpties vai vēl labāk — pazust no pasaules. Redzēju visu tikai drūmās krāsās, slīgu bedrē.

Viņa gan piebilst, ka savu nākotni turpinās saistīt ar aktrises profesiju. "Skaidrs, ka, esot štatā, aktieriem ir nodrošināts darbs katru sezonu, savukārt ārštata darbiniekiem kādā konkrētā teātrī lomas var nebūt vispār. Tā ir izvēle, ko nav viegli izdarīt, pēc tam ar to vēl vajag sadzīvot, jo es joprojām gribu darīt šo darbu. Tāpēc vēlos uzsvērt — aiziešana no štata nenozīmē aiziešanu no teātra. Esmu lojāla Dailes teātrim un teātrim kā tādam kopumā visā Latvijā. Ja kāds režisors mani aicinās spēlēt, es ļoti labprāt to darīšu," norāda Florence.