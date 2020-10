"Bija ļenganas kājas!" Kašers attiecību gadadienā atklāj romantisko iepazīšanās stāstu ar mīļoto

Sēžu jau vairāk kā padsmit minūtes un neko jēdzīgu nevaru uzrakstīt!:):) Katru reizi aizpeldu garos atmiņu piedzīvojumos, kas pavisam organiski aizved uz nakamajiem, un tad uz nakamajiem.. un tad attopos pie tukšas lapas.. Tu esi fenomenāls cilvēks un mūsu savienība ir kaut kas fantastisks! Es zināju, kas ir mīlestība, taču ar tevi tā ieguvusi pavisam citu sapratni, citas formas un apvāršņus! Pirms gada, tieši šodien, 2 dienas pēc tavas dzimšanas dienas, mēs satikāmies.. Vērmanes dārzā, pie strūklakas.. 17:45.. tas nebija plānots kā randiņš! Instagramā sapazinušies un apmainījušies ar smieklīgām bildēm, kur cilvēkiem ir pastiprināti iezīmētas vai ietetovētas uzacis (Jānim ir ļoti gaišas uzacis, tāpēc liekas, ka to vispār nav- jap.. uzacis ir tās, kas saveda mūs kopā! āmen.:) ) mēs sapratām, ka melnā humora deva mums abiem stipri līdzīga.. jātiekās.. 17:40 Es kā vienmēr esmu ieradies agrāk.. apriņķoju kādas 15 reizes apkārt strūklakai.. bija pilnīgs miers, bet reizē visas iekšas ārdījās.. mēs taču iedzersim tikai kafiju.. un tad ar savu ērgļa aci (shoutouts Dr. Solomatina acu centram) es pamanīju tevi tur tālumā! Fak.. tava gaita, stāja.. iiiiiiiiiii... 😍 otrais fak - tu sāki runāt! bāc Janci.. kā es biju noilgojies dzirdet tavu balsi atkal.. (logiski, ka šī nebija pirmā dzīve, kurā esam tikušies) .. pirmajās 3 minūtēs, kā abi pēc tam nospriedām, jau tika saprasts - He’s the one! Laiks vienkarši apstājās.. vairākas stundas riņķojām cauri pilsētas parkiem un dārziem.. līdz.. tajā pašā Vērmanes dārzā, uz ietves, tu mani saķēri un noskūpstīji! (un man likās, ka es esmu tas džeks, kas kontroli vienmēr ņem savās rokās!:)) Nemelošu.. bija ļenganas kājas.. 😂😂 jo nedod, Dievs.. tas skūpsts būtu bijis sūdīgs! 😂😂 Tā nu es kā pajolis, pa pusei uz zemes, pa pusei 10 cm virs zemes, līdz galam samulsis, ļenganām kājām, mēģināju pateikt ko sakarīgu, sanāca vien pliks un garšīgs: “nu jaaaaaaaaaaa....!” 😂🤗 Literatūras skolotāja noteikti lepotos! 😂 Kopš tās dienas ne reizi neesam pavadījuši šķirti! (Tavs Brazilijas brauciens un mani TV šovi neskaitās).. P.S. bildē pa vidiņu- mūsu jaunā ģimenes locekle RAFFIE!:) nuuuuu... tur vajadzēs citu stāstu... 🙈😂 foto: @artursmartinovs

