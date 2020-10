"Caur ērkšķiem uz..." pamet citu dalībnieču nepieņemtā azartspēļu atkarīgā Sarmīte

Apkopojot ekspertu un ņemot vērā arī dalībnieku viedokli, projektu šonedēļ pameta 29 gadus vecā Sarmīte no Skrundas, kura cieš no azartspēļu atkarības un psiholoģiskiem kompleksiem. Jaunā sieviete sapņo apprecēties un būt mīloša mamma, kā arī tikt galā ar atkarībām. To viņai vēlēja arī “Caur ērkšķiem uz...” eksperti, mudinot sievieti kļūt drosmīgākai un vairāk atvērties pasaulei un cilvēkiem.