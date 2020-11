Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

BEST SPAs IN BALI 💆🏻‍♀️💖 ⠀ Tā kā uz Bali jau šobrid var atbraukt un daudzi jau plāno savus ceļojumus, saņemu daudz ziņas direktā no Jums ar dažādiem jautājumiem par labākajām vietām ko apmeklēt, par to, kur meklēt dzīvesvietu un kurā rajonā labāk apmesties. ✅ Tāpēc sākšu jaunu postu sēriju - #DKpadomi_BALI ⠀ 🌷Bali ir slavena ar savām rožlapiņu vannām katrā viesnīcā, katrā SPA. ⠀ Tā kā masāžu cenas Bali ir tiešām neticamas (no 85k IDR / 5 Eur stundā), tad masāžu un SPA apmeklējumi ir gandrīz vai obligāta ikdienas nepieciešamība! 💆🏻‍♀️ ⠀ Skaistos SPA salonos, protams, masāžas ir nedaudz dārgākas ( ap 150-200k IDR / 9-12 Eur/h), bet tas noteikti ir tā vērts! Iesaku ņemt kompleksu - skrubi, masāžu un rožlapiņu vannu noslēgumā (ap 300-350IDR / 18-21Eur) 🛁 🌺 ⠀ Mani mīļākie SPA bali ir: ⠀ 💖 AMO SPA - Canggu 💖 Putri Bali SPA - Ubud 💖 Sundari SPA - Seminyak ⠀ 💖 Un šis - TONIC Day SPA - Canggu ⠀ Vai Tu esi kādreiz baudījusi rožlapiņu vannu? Vai gribētu tādu izbaudīt❓ ⁃ - ⁃ - 🇬🇧 BEST SPAS IN BALI💆🏻‍♀️💖 ⠀ Since you can come to Bali now with the Business Visa and many of you are already planning your travels, I receive a lot of DM’s l with various questions about the best places to visit, where to look for an accommodation and which area to stay in in Bali. ✅ So let’s start a new serie of posts #DK_tips_BALI ⠀ 🌷 Bali is famous for its rose petal baths at every hotel, every spa. ⠀ As the massage prices in Bali are really incredible (from 85k IDR / 5 Eur per hour) - they are almost a daily necessity! 💆🏻‍♀️ ⠀ In beautiful, luxurious spa‘s massages are a bit more expensive (around 150-200k IDR / 9-12 Eur / h), but they are definitely worth it! I recommend taking packages - scrub + massage + rose petal bath (around 300-350IDR / 18-21Eur)🛁 🌺 ⠀ My favorite spa’s in Bali are: ⠀ 💖AMO SPA - Canggu 💖Sundari SPA - Seminyak 💖Putri Bali SPA - Ubud ⠀ 💖 And this - TONIC Day SPA - Canggu ⠀ Have you ever had a rose petal bath? Would you like to enjoy one like this some day in Bali❓

