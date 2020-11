Mūzikas producentam DJ Rudd pēc uzstāšanās populārā naktslokālā jāievēro pašizolācija

Runājot par to, kāda bija pirmā reakcija uzzinot, ka ar Covid-19 inficēta persona apmeklējusi "B Bāru Restorānu", Budze pavēstīja, ka tā esot bijusi ļoti dabīga - dusmas un vilšanās par to, ka cilvēki tik bezatbildīgi izturas pret līdzcilvēkiem pandēmijas laikā.

Jautāts, kādi piesardzības pasākumi dīdžejiem bija jāievēro, lai sevi pasargātu no inficēšanās, DJ Rudd atzīmēja, ka patlaban kultūras un izklaides nozares darbība ir faktiski apturēta. Producents pastāstīja, ka pirms stājās spēkā stingrāki ierobežojumi, izklaides pasākumu norises vietās tika ievērota rekomendācija publiskās vietās nedejot, izmantot tikai 50% no telpas kapacitātes un ievērot savstarpējo distancēšanos.

Kā liecina informācija "B Bāra" lapā sociālajā tīklā "Facebook", 7. novembrī apmeklētāji tika aicināti uz pēdējo pasākumu pirms stingrākiem ierobežojumiem, kas stājās spēkā 9. novembrī. "Paspēj satikties un izbaudīt B atmosfēru, B kokteiļus un B mūziku jau šodien B Bārā Restorānā plkst. 19:00-00:00," teikts ierakstā par pasākumu "The last one before lockdown". Kā liecina ieraksts "Facebook", pasākumā piedalījās DJ Rudd.