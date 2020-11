Pārsteigums! "Caur ērkšķiem uz..." atgriežas izbalsotā dalībniece

Pagājušajā nedēļā dalībnieki nonāca izaicinošas izvēles priekšā - mājup sūtīt kādu no esošajiem vai pieņemt atpakaļ reiz jau izbalsoto kolēģi. Visi lēma par labu komandas papildinājumam un, lai arī versijas par to, tieši kurš pievienosies “Caur ērkšķiem uz...”, bija dažādas, šajā sērijā atklājās, ka projektā atgriežas Ina – 44 gadus vecā talsiniece, kura cietusi no seksuālas vardarbības, vēlas pārvarēt skaudrās psiholoģiskās traumas un būt pilnvērtīga mamma savām četrām meitām.