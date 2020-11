"Ērkšķu" šova dalībniece radījusi biznesa ideju eko cigaretēm; plāno piesaistīt ES līdzfinansējumu

Topošā uzņēmēja ir apņēmusies atvērt rūpnīcu un ražot bioloģiskas cigaretes no termiski apstrādātām burkānu mizām, rožlapiņām un kumelītēm. “Ir mīts, ka cilvēki ir atkarīgi no nikotīna.

Pārsvarā visi ir atkarīgi no procesa.

Ja tu vari pīpēt kaut ko bioloģisku, nevis to, kas satur darvu un nikotīnu, tad tu vienkārši izbaudi to procesu,” spriež Ināra, piebilstot, ka cigaretes negrasās ražot milzīgos apmēros un sākotnēji vairāk mērķēs tieši uz Latvijas tirgu.

Atgādinām, ka šajā šova sezonā smēķēšana un kaitīgā ieraduma atmešana ir īpaši aktuāla tēma – liela daļa no dalībniekiem kolektīvi apņēmušies atteikties no pīpēšanas vai krietni samazināt dienā izsmēķēto cigarešu apjomu. Tiesa, piemēram, Laurai tas izdevies un sieviete jau kopš projekta sākuma nesmēķē, bet Ināra, kurai radusies šī lieliskā ideja, no kaitīgā ieraduma atteikties nav gatava.