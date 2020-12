Džeza un populārās mūzikas pianistes, vokālistes un komponistes Dženiferes Rumpānes vārds medijos izskanēja saistībā ar viņas apcietināšanu Itālijā šā gada augustā. Rumpāne ekskluzīvā intervijā portālam TVNET atklāj aizturēšanas un Itālijas cietuma aizkulises, kā arī stāsta par to, ka gatavojas no Itālijas piedzīt kompensāciju.

Dženifere Rumpāne: Tā bija pirmā vai otrā nedēļa Itālijā kā Erasmus+ apmaiņas programmas studentei mūzikas konservatorijā Frosinonē Itālijā (Dženifere ir ieguvusi bakalaura un maģistra grādu džeza klavieru specialitātē Frosinones mūzikas konservatorijā "Licinio Refice" - red.). Iekāpu mikroautobusā un devos mājās no lekcijām, nepaspēju nokompostrēt biļeti, kuru biju nejauši pazaudējusi somā. Kā par nelaimi, mikriņā iekāpa kontroliere un vairs neļāva nokompostrēt atrasto biļeti. Lika izkāpt no mikriņa, izsauca policiju, kas atbrauca, un divi policisti sāka kaut ko runāt un prasīt. Es neko nesapratu un biju tik ļoti nobijusies, ka vispār nezināju, ko iesākt un ko teikt. Turklāt uztraucos, kas notiks ar manām studijām, ja reiz tagad radās problēmas ar policiju.

Tā kā arī pēc tam studēju Itālijā un biju pat ieguvusi studiju stipendijas no "Laziodisu" stipendiju fonda Lazio reģionā, mani varēja atrast, ja gribēja. Bet tā arī nemeklēja. Turklāt aizmuguriski tiesāt ir nelikumīgi. To atzina arī apelācijas tiesa Romā, tādēļ mani atbrīvoja un ļāva atgriezties dzimtenē.

Labi, ka Dins atrada advokāti, tad arī viss sāka kustēties uz priekšu. Jāatzīst, ka steigā parakstīju dokumentus, nesaprotot, kas tur rakstīts, un it kā atteicos no Latvijas vēstniecības palīdzības. Pēc tam gan tas tika atrisināts un vēstniecība sāka interesēties, kā man iet un kāda ir mana situācija. Tā kā viss manis atbrīvošanas process vilkās ilgi, Dins saprata, ka par tādu netaisnību nevar klusēt, un to paziņoja sociālajos tīklos. Tas palīdzēja. Par netaisnību uzzināja arī Tautas varas fronte un noorganizēja piketu pie Itālijas vēstniecības Rīgā, kā rezultātā mana mamma tika uzaicināta uz sarunu ar Itālijas vēstnieku. Jo lielāku atbalstu es saņēmu, jo stiprāka sajutos. Un par to esmu ļoti pateicīga!