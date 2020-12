Samanta Tīna prezentē krāšņu videoklipu "Tikai romāns"

Dziesmas vārdu autore ir pati Samanta Tīna, mūziku sarakstījis Ingars Viļums, ar kuru dziedātāja veiksmīgi ir sadarbojusies jau iepriekš. Dziesmas “Tikai romāns” teksts tapis jau 2019.gadā, un tā vēsta par pāra attiecībām, kad viena no pusēm dzīvo ilūzijā par to, ka ir atrasts īstais un vienīgais, kamēr otrai tā ir tikai īslaicīga aizraušanās.

Samanta Tīna stāsta, ka atlases process nebija viegls, bet rezultāts ir bijis tā vērts – lai gan neviena no videoklipā redzamajām sievietēm nav profesionāla aktrise, visas tēlos iejutušās nevainojami.

“Man bija svarīgi katru videoklipa varoni atlasīt pašai, tāpēc atlases konkursu veicu ar sociālās platformas Instagram palīdzību. Atsaucība bija ļoti liela – pieteicās sievietes no visas Latvijas. Rezultātā tika atlasītas astoņas videoklipa varones, kuras es pirmo reizi klātienē sastapu tikai filmēšanas dienā. Biju ļoti priecīga par to, ka visas dzīvē izskatījās kā iesūtītajās fotogrāfijās un filmēšanas laikā iejutās tēlā kā profesionālas aktrises! Savukārt videoklipa galvenās vīrieša lomas atveidotāju atradu ar draugu palīdzību. Edmunds ir profesionāls modelis, kurš pārzina savu darbu, tāpēc viņam perfekti izdevās iejusties sliktā puiša tēlā - katrs skatiens un kustība viņam izdevās tieši tā, kā es to biju iztēlojusies, radot šī video stāsta ideju!”