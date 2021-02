Samantas Tīnas gatavošanās "Eirovīzijai" būs redzama jaunā LTV raidījumā

Pirmā epizode ļaus ieskatīties dziesmu tapšanas “virtuvē” – Samanta izvēlējās mūziķu komandas, kas divu dienu muzikālā darbnīcā radīja savu redzējumu par to, kā būtu jāskan Samantas Eirovīzijas dziesmai. Otrajā sērijā Samanta atklās tērpa veidošanas aizkulises. Trešajā – eksperti un bijušie Eirovīzijas dalībnieki dalīsies savos viedokļos par to, kas ir Eirovīzijas uzvaras formula; ceturtajā – māksliniece atklās vairāk par to, kā top priekšnesums un tā horeogrāfija, savukārt noslēdzošā sērija būs veltīta dziesmas videoklipa tapšanai.