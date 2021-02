Pie skatītājiem atgriežas iemīļotais aklo randiņu šovs; Lieckalniņu nomaina Betas beidz mamma

Tāpat kā šova pirmajā sezonā, arī otrajā sezonā katrā raidījumā būs iespēja sekot līdzi tam, kā norisinās pirmais randiņš trijiem pāriem, taču dažiem sekos arī raidījumu turpinājums. Pāri dosies uz skaistām vietām visā Latvijā – muižām, pilīm un viesu namiem. Ierodoties tur, viņiem būs jāsaka savs “jā” vai “nē” randiņa turpinājumam. Un, ja abi teiks “jā”, skatītāji redzēs, kādas vēl romantiskas izdarības viņiem sarūpētas. Un, protams, visu ceļu mīlniekiem sekos "mīlas radio", kas ne tikai dos norādes par to, kādā virzienā jābrauc, bet brīžiem uzdos arī āķīgus un pikantus jautājumus.

Pirmajā sezonā iepazīšanās stāstiem sekoja līdzi geštaltterapeite Anna Lieckalniņa, bet otrajā sezonā viņas vietā būs attiecību pētniece Inga Bērziņa. Viņa ne vien piedalās pāru atlasē un sniedz padomus, kuriem dalībniekiem būs lemts piedzīvot kopīgu randiņu, bet arī, vērojot cilvēkus no malas, izteiks savu viedokli par to, “būs” vai “nebūs”.

Kā saka Inga: “Viens ir redzēt dalībnieku anketas un dzirdēt, ko viņi stāsta par sevi sarunas laikā, bet pavisam cits - piedzīvot to brīdi, kad viņi iekāpj vienā automašīnā. Mīlestības ceļi ir neizdibināmi, un līdz ar to neviens attiecību pētnieks nevar 100% apgalvot – lūk, esmu atradis īsto un vienīgo pāri. Amora bultas lido tik haotiski un brīžiem nesaprotami, ka arī man – cilvēkam, kas ar attiecībām strādā ikdienā, bieži vien ir pārsteigums. Un pārsteigumu netrūks arī šajā sezonā. Šī viennozīmīgi ir unikāla iespēja satikties neparastā un pat jautrā veidā un radīt neaizmirstamas atmiņas, iegūt pieredzi, un, kas zina, varbūt arī to pārvērst par kopīgu nākotnes ceļu, kad kameras būs izslēgtas!”