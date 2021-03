Atmaskots šova "Balss maskā" otrais dalībnieks

Šova otrajā epizodē tika atmaskots neparastais Ciklops, kurš, kā vēstīja pavedieni, “ir atceļojis no citas planētas, lai darītu apkārtējos laimīgus”.

Zem maskas slēpās viens no pašmāju un ārzemju viesu iecienītākajiem virtuves virtuoziem – restorāna “36. līnija” līdzīpašnieks un šefpavārs Lauris Aleksejevs.

Ciklops šovā izpildīja rokenrola karaļa Elvisa Preslija dziesmu “It’s Now or Never”. Pēc dziesmas izpildījuma detektīvi minēja, ka zem maskas varētu slēpties mūzikas industrijas pārstāvis un visdrīzāk, ka pat diriģents, jo pavedienos izskanēja fakts, ka Ciklops ir “pirmā vijole”. Detektīvu minējumu starpā bija diriģents un kādreizējais grupas “Cosmos” dalībnieks Jānis Ozols, komponists un diriģents Ārijs Šķepasts un diriģents Ainārs Rubiķis, tāpat arī mūziķis un producents Kaspars Ansons, grupas “Ezeri” līderis Miķelis Putniņš, kā arī režisori - Māris Martinsons un Andrejs Ēķis.

Pirms Ciklopa uzstāšanās detektīvi nebeidza jūsmot par profesionālo balss skanējumu: “Tas ir augsts novērtējums skolotai un patīkamai balsij, ka pat Elvisam Preslijam nebūtu jākaunas no šī izpildījuma. Starp citu, tieši šī bija viņa mīļākā dziesma, līdz ar to uzdrošināties to nodziedāt tā, ka skrien skudriņas, tur tiešām ir jābūt vienacim. Ciklops ir muzikāls cilvēks bez šaubām!” pēc uzstāšanās Ciklopu slavēja detektīvs Jānis Šipkēvics.