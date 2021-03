Video ⟩ Magones greizsirdīgais vīrs negaidīti atgriežas no ārzemēm; laulāto konfliktā iesaistās policija

“Trakākais, ka man šāda informācija nav dota ne no vienas puses, ka Žanis tagad varētu atbraukt. Es saprotu, ka tās lidmašīnas bija kaut kad aizklapētas, tagad ir tie reisi atvērti. Labi, es tā kā saprotu – drīz tas varētu notikt. Bet nu to, ka tik ātri jau no rīta viņš te man stāv!" agrā rīta stundā, ieraugot vīru ar čemodānu rokās nākam pāri pagalmam, saka Magone un ironizē, ka tas bijis "pārsteigums" un vīrs, visticamāk, vēlējies viņas mīļāko izvilkt no skapja vai gultas apakšas.