Keitlīna Dženere kandidē uz Kalifornijas gubernatora vietu

Par kandidēšanu Dženere paziņojusi sociālajos tīklos, rakstot: "Kalifornijas iedzīvotāji no gubernatora gaida vairāk un ir pelnījuši labāk!"

Dženere solīja, ka viņas kampaņa būs viens no risinājumiem, kas nodrošinās "ceļu atpakaļ uz labklājību un apgriezīs šo štatu kājām gaisā".

Kā zināms, 2015. gadā pasauli pārsteidza olimpiskā čempiona un realitātes šova "Keeping Up with the Kardashians" zvaigznes Brūsa Dženera paziņojums par dzimuma maiņu. Jau vairāk nekā piecus gadus Brūss Dženers ir sieviete vārdā Keitlīna Dženere, kura tiek uzskatīta par transpersonu patronesi.