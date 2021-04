Ginta Krievkalna komentē šķiršanos no vīra

Kā paskaidro Ginta, lai arī abi nedzīvo kopā kopš pagājušā gada rudens, oficiāli šķīruši laulību viņi nav. "Grūti uzreiz visu to... Katrs solis jau ir tāds emocionālais slogs. Pirmais grūtais posms – fiziskā šķiršanās un kopdzīves pārtraukšana, kamēr tā norims, tad varbūt būsim gatavi arī tam nākamajam. Pagaidām tam nav nepieciešamības. Kamēr pa jaunam neprecas, tikmēr var pastiept gumiju mazliet," smejoties nosaka Ginta.

Runājot par šķiršanās iemesliem, viņa norāda: "Kad cilvēks ir ļoti aizņemts ar darbiem, kad ir ģimene, bērni, tad atsvešināšanās un attālināšanās notiek nemanāmi. Mums notika tā, ka pilnībā aizpeldējām viens no otra. (..) Mēs viens otram nodarījām pāri negribot. Tas ilga vairāku gadu garumā, nesaprotot, ka otram dari pāri. Un mēs to abi divi darījām. To atklājām tikai tad, kad jau šķīrāmies, – tikai tad viss tā izgaismojās."