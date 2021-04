Magone jau atkal dusmīga uz vīru par viņa greizsirdību

Vēl vairāk – pēc nesenā starpgadījuma ar dzejnieku no Liepājas, kad Žanim radās aizdomas par iespējamu sievas sānsoli, viņš Magoni vienu pašu viņas radošajās nodarbēs nekur vairs nav gatavs laist – dodas ar bērniem visur līdzi.

Taču prieku krietni mazināja vīra un bērnu klātbūtne, kuriem tālais ceļš no Gulbenes uz Rīgu nav bijis no vieglajiem, un mazuļi savu nepatiku izrādīja kā jau bērni – niķojoties: “Es biju pikta un ļoti satricināta, jo man līdzi pērās arī Žanis ar visiem bērniem. Es domāju, ka viņam greizsirdības uguns ir aizdegusi sirdi, ka es tur varētu kaut kur kādā brīdī “aizdziedāties” ar citu vīrieti prom no laulības un izšķirties.”