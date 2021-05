"Viņa grib, lai Pēteris no manis aiziet!" Meita izaicina Katrīni Saulieti nedēļu iztikt bez grima

“Es emu sieviete, sievietes liek meikapu. Tas pat īstenībā esot pēc etiķetes nepareizi, ja sieviete pēc 30 neuzkrāsojas, ejot ārā no mājas,” meitas pamāca mamma.

Tomēr, izvelkot no “vēlmju burkas” uzdevumu, Katrīne nespēj slēpt emocijas un smejoties saka: “Viņa grib, lai Pēteris no manis aiziet projām, tāpēc to uzrakstīja!”