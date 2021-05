Sapnis izsapņots, ko tālāk? Samantas Tīnas pirmā intervija pēc Eirovīzijas

“Es gribu bišķīt nomierināties. Visu šo laiku esmu tā maukusi, tā močījusi, kā tāda šujmašīna. Esmu no ļoti daudz kā atteikusies – no attiecībām, kas man emocionāli tajā brīdī traucēja. Esmu atteikusies no visa, kas traucētu sakoncentrēties mērķim un sapņa piepildīšanai. Tagad es gribu pabūt mierā, vairāk laika veltīt sev,” tā savā pirmajā intervijā pēc Eirovīzijas dziesmu konkursa rezultātu paziņošanas kanāla STV Pirmā! realitātes šovam “Slavenības. Bez filtra” saka dziedātāja Samanta Tīna.