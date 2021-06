Šovu zvaigznes Jeļenas vīrs atstājis viņu un abu meitiņu

"Diezgan ātri paskrējušas šīs dieniņas, kad vīrs ciemojās pie mums ar meitiņu Latvijā. Katru dienu izbaudījām, un centāmies to pavadīt pēc iespējas ražīgāk, tāpēc mazāk sēdēju internetā, un ir sakrājušās ļoti daudz bildītes, ko jums atrādīt. Diemžēl ar laikapstākļiem Latvijā - ir, kā ir, līdz ar to, mūsu šīs reizes maršruti bija Rīga un tās netālā apkārtne, bet tālākus braucienus nolēmām atstāt uz nākamo reizi. Šī bija viena no saulainākajām un skaistākajām dieniņām, kurā sarīkojām skaistu ģimenes fotosesiju ar mazo Stefāniju," pie sirsnīgā ģimenes foto raksta Jeļena.