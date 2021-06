Kardašjana samulsina fanus ar vēstījumu šķirtajam vīram

Nesen Kardašjana izteicās par savu laulības krīzi šovā "Keeping Up with the Kardashians". "Es to nevaru. Viņam vajadzētu sievu, kura atbalsta katru viņa soli, ceļo ar viņu un dara visu, un es to nevaru," atklāja Kardašjana, piebilstot, ka jūtas kā "sasodīta neveiksminiece" un "zaudētāja", nespējot saglābt savu trešo laulību.