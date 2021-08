Iepazīsties ar "Lauku sētas" jaunās sezonas brašuļiem!

Artūrs Mūrnieks

Maija Apsāne

“Pašai bail atklāt, ko no manis varētu sagaidīt. Bieži sastrādāju nepatikšanas, un tad man milzīgs kauns,” stāsta 32 gadus vecā Maija Apsāne no Dundagas. Intrigas būs, jo būs jāpastāv par sevi, uzskata dalībniece, kurai ikdienā vieglāk padodas komunikācija ar pretējo dzimumu, nevis sievietēm. Viņa ikdienā ir pārdevēja būvmateriālu veikalā, un darbs ļoti patīk, jo var iemācīties daudz nezināmu lietu. “No sākuma nobijos no dalības “Lauku sētā”, bet beigās vienalga esmu šeit. Baidījos no apziņas, ka visu safilmēto rādīs televīzijā, tomēr beigās nodomāju – lai rāda. Kā būs, tā būs!” Pats labākais rezultāts būtu uzvara, tomēr Maija nevēlas skriet notikumiem pa priekšu, un pirmais mērķis – neizkrist pirmajā izbalsošanā. Maijas raksturs strauji mainās. Viņa var jautroties par visu un jebkurā brīdī, arī darbu darot. Tomēr tas nenozīmē, ka darbs netiktu padarīts. No izdzīvošanas “Lauku sētā” Maija nebaidās, var taču dzīvot apmetnē mežā un atrast kādu ogu apēšanai. “Nedomāju, ka kaut kas ir neiespējams,” drosmīga ir dalībniece, kuras hobiji ir mašīnizšūšana un šūšana. Maija ir aizņemta meitene, taču, kā pati saka, “Lauku sētā” viss var notikt.