Kādi dalībnieki pārsteigs šova "X Faktors" otrajā epizodē?

Skatītāji iepazīs arī vairākus dalībniekus, kuri ir ieradušies no ārzemēm. Viena no tiem - ambiciozā Vikija Grigorjeva no Lielbritānijas, kur jaunā meitene studē aktiermeistarību. Vikija ir pašpārliecināta un zina, ko vēlas, jo piedalās "X Faktorā", lai kļūtu slavena. Tuvāku ceļu ir mērojis Bogdans Šuvalovs, kurš šovā ir ieradies no Sanktpēterburgas. Pašpārliecinātais jaunietis žūriju pārsteigs ar neparastu Billijas Eilišas dziesmas izpildījumu ar īpaši augstām notīm.