Atlaistā "900 sekunžu" moderatore pārgājusi uz citu TV kanālu

ReTV Ziņu dienesta vadītāja Dana France: “ReTV Ziņu dienests pēdējā gada laikā strauji audzis kvalitātes ziņā. Liels prieks par to, ka skatītāji to ir augstu novērtējuši. Vēl lielāks prieks par to, ka ReTV Ziņu dienests kļūst arvien ietekmīgāks mediju vidē. Šo sezonu sākām ar jaunu analītisko raidījumu “Aklā zona”, kuru vada Ģirts Timrots. Tas ēterā ir tikai vienu mēnesi, bet skatītāji to jau ir atzinīgi novērtējuši. Tāpat arī ReTV Ziņu dienesta veidotās reportāžas no visas Latvijas rada plašu rezonansi sabiedrībā, un ceram, ka arī “Re:Skats” skatītājiem sniegs vēl plašāku izpratni par norisēm sabiedrībā.”