Klāt "X Faktora" trešais atlases raidījums! Iepazīsties ar dalībniekiem!

Pirmais vakara sākumā uz skatuves kāps septiņpadsmitgadīgais Eduards Rediko, kurš uz "X Faktora" skatuves ir jau ne pirmo reizi. Šoreiz viņš žūrijas simpātijas centīsies iegūt, izpildot Adeles dziesmu "All I Ask", kura būs veltījums kādai meitenei, kura viņam patīk, bet kurai līdz šim nav uzdrīkstējies to atklāt.