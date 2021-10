Slavenu reperi apsūdz vardarbībā pret bijušo draudzeni

Tāpat sieviete dalījās ar ekrānuzņēmumu no kādas sarakstes, šķietami, ar reperi, kurš pirmdienas rītā, neilgi pēc pulksten 7.00 nosūtījis viņai īsziņu: "Tik ļoti sāp." Viņa atbildējusi: "Es nespēju noticēt, ka tam šādi ir jābeidzas. Mana sirds ir salauzta, un es nezināju, ka tu ko tādu spētu man nodarīt."

Iepriekš reperi vienoja romantiskas attiecības ar amerikāņu realitātes šova "Keeping Up with the Kardashians" zvaigzni un uzņēmēju Kailiju Dženeri.