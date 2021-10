Video ⟩ Mairis Briedis par boksu: “Arī man ir nepieciešams izmantot aktiermākslu”

Lieliska fiziskā sagatavotība, intensīvi treniņi, un sasniegumi izvēlētajā sporta veidā nenoliedzami tevi padara par labu sportistu, taču ir maldīgi domāt, ka ar to būs gana. Lai gūtu pasaules mēroga panākumus un atpazīstamību, sportistiem ir jābūt ne tikai izcilam sava sporta veida lietpratējam, bet arī interesantai un spilgtai personībai.

Kautrīgums jāmet pie malas

Iemācies izmantot aktiermākslas prasmes

Pasaules slavenu sportistu ikdiena sastāv ne tikai no treniņiem, bet arī sarunām ar medijiem un publiskā tēla veidošanas. Piemēram, bokseriem vairākas dienas vai pat nedēļas pirms cīņas ar dažādiem šova elementiem jāpromotē cīņa. Šādu publisko pasākumu laikā sportistam jāspēj likt lietā savas aktiermākslas prasmes. To apstiprina arī Briedis, piebilstot: “Ik pa laikam arī man ir nepieciešams izmantot aktiermākslu.”

EHR YouTube kanālā oktobrī sākusies otrā sezona vienam no atklātākajiem sarunu raidījumiem – “Manas dzīves superhits”. Katrā raidījumā gaidāmas atklātas un izklaidējošas sarunas par mūziku, dzīvi un likteņa pavērsieniem ar Latvijā ievērojamām personībām, ko pavadīs superhiti, kas bijuši līdzās viņu dzīves nozīmīgākajos brīžos. Kādi bija šie brīži un kā tie ietekmēja viesu dzīves un ko no tiem varam mācīties mēs, to katru nedēļu noskaidros šova vadītājs Valdis Čirksts. Pirmās šova sērijas ar Māri Mihelsonu un Juri Kaukuli, kā arī jaunās sērijas katru ceturtdienu klausāmas un skatāmas EHR mājaslapā, YouTube kanālā un aplikācijā.