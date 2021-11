Foto ⟩ Klāt "X Faktora" pirmā tiešraide! Iepazīsti 12 dalībniekus

Reiņa Sējāna komanda, kategorija "Puiši vecumā no 16 līdz 25 gadiem"

Toms Samsons jeb TOM SIMO* (19 gadi) nāk no Saldus, bet šobrīd dzīvo Liepājā. Toms ir jautrs un mērķtiecīgs puisis, studē 4. kursā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā un jau šobrīd var lepoties ar uzvarām vairākos muzikālos konkursos. Viņa muzikālais sapnis ir personīgais koncerts izpārdotā arēnā. Taču, nonākot slavas gaismā, Toms neaizmirstu pateikties tiem, bez kuru atbalsta tas nebūtu noticis. Viņš atzīst, ka uzvaras gadījumā daļu laimesta ziedotu vietām un iestādēm, bez kurām viņš nebūtu tur, kur ir tagad.

Viktors Buntovskis (16 gadi) nāk no Rīgas. Viņš ir jaunākais šīs sezonas finālists un skatītājiem noteikti atmiņā palicis ar savu mierīgo ārējo tēlu un lokainajiem matiem. Vokālā autoritāte Viktoram ir Harijs Stailzs (Harry Styles) sava vienkāršuma dēļ, un viens no viņa sapņiem būtu kādreiz muzicēt ar viņu kopā. Tāpat viņš labprāt kādreiz dziedātu kopā ar Donu vai "Prāta vētru" un uzvaras gadījumā laimestu noteikti ieguldītu sevis un savas muzikālās karjeras attīstībā.

Marata Ogļezņeva komanda, kategorija "25+"

Olga Palušina (28 gadi) ir zobārste no Rīgas, kurai mīlestība pret mūziku radusies jau bērnībā. Kopš sešu gadu vecuma viņa ir mācījusies klavierspēli pie privātskolotājas, skolas laikā dziedājusi skolas korī un ansambļos, bet 15 gadu vecumā sākusi attīstīt savu solo karjeru. Arī brīvajā laikā viņa labprāt raksta dziesmas, to aranžējumus, pat 10 stundu darba maiņa tam nav šķērslis. Arī viņas muzikālais sapnis ir koncertēt lielai auditorijai, kas atbalsta un dzied līdzi viņas dziesmām. Uzvaras gadījumā viņa laimestu ieguldīs sava muzikālā sapņa īstenošanai, ierakstot albumu, nofilmējot klipu un prezentējot to koncertā.