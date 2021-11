FOTO ⟩ Iepazīsti grandiozā šova "Boksa akadēmija" dalībniekus

6. Igors Trošins (32)

Igors ir nekustamo īpašumu biznesa vadītājs un sporta entuziasts. "Es gribu parādīt citiem, ka vajag darīt, nevis gulēt mājās dīvānā," saka Igors, saucot dalību "Boksa akadēmijā" par vienu no saviem būtiskākajiem sportiskajiem mērķiem. Pateicoties mērķtiecībai, Igors sasniedzis arī profesionālas virsotnes - piemēram, no pašiem pamatiem izveidojis nekustamo īpašumu aģentūru, kas šobrīd ir viena no vadošajām Latvijā. Igors audzis laukos, kur apguvis darba tikumu un neatlaidību. Pēc Igora domām, svarīgākais ir būt godīgam pašam pret sevi un ievērot pareizus plānošanas principus - tā intensīvā darba ritmā viņš atrod laiku gan ģimenei, gan pašizaugsmei un sportam. Boksa treniņus Igors salīdzina ar iešanu uz baznīcu - viņš izbaudot katru minūti, kas pavadīta sporta zālē.