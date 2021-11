Veselības likstu dēļ Elīna Gluzunova pārtrauc dalību šovā "Ģimene burkā"

Daiļava no saderināšanās vislabāk atceras to, ka sirdsāķītis stingri turēja viņas rokas un neļāva aizskriet projām. Lai gan saka, ka pretpoli pievelkas, pāris atklāja, ka sagājuši kopā, jo viņus vienu otram piesaistījusi tieši abu līdzība.

Uz jautājumu par to, kā satiek abu bērni no viņu iepriekšējām attiecībām, Aigars un Evita saka - kā kuru reizi, taču nav nekas traks. Abi no šova gaida jaunus piedzīvojumus un izaicinājumus, turklāt ir interesanti paskatīties uz sevi no malas!