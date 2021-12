Video ⟩ Džilindžers: Būt mīļotā cilvēka sāpju cēlonim manā gadījumā ir neizbēgami

Stāstot par savu pieredzi, režisors vēlreiz reflektē uz to, cik izaicinoši ir rast līdzsvaru kopdzīvē: "Tu esi, piemēram, labā kompānijā un aizdzeries līdz trijiem vai četriem naktī, atnāc mājās un sieviete ir neapmierināta - vai nu viņa to izrāda vai neizrāda; bet es jau neesmu skolnieks, kuram līdz pusnaktij jābūt mājās. Tā ir tāda emocionālā kaitināšana, to prasīt no cita."