Foto ⟩ Tautā iemīļoti aktieri priecēs skatītājus īpašā Vecgada koncertā

Mūsdienās ikviens dzīvojam atvērtā sabiedrībā, kurā ir integrējušās citu tautu tradīcijas. Dažās ģimenēs gadu mija ir kārtējie svētki, bet citās - tā ir noslēpumaina, brīnumaina un tradīciju piepildīta nakts, kas iezīmē kāda cikla beigas un sākumu vienlaikus. Šajā Vecgada koncertā Latvijas Nacionālā teātra aktieri dalīsies savos atradumos, aptaujājot draugus un draugu draugus visā pasaulē un visi kopā piedāvās labākās un svētkiem piemērotākās dziesmas no teātra izrādēm.

"Vecgada pavadīšana un Jaungada sagaidīšana ir rituāls, caur kuru ļaudis atbrīvojas no nepatīkamā un tiecas uz vēlamo. Tā kā šī gada laikā daudz dzirdējām, ka citur pasaulē ir labāk, mēs nolēmām papētīt, kādas citās zemēs ir Jaungada sagaidīšanas tradīcijas, lai pamanītu labo gan citos, gan sevī pašā un censtos to pārņemt un kļūt vēl labāki arī paši. Tā kā aizvadītajā gadā teātri varējām baudīt mazāk nekā vēlētos, gadu pavadām ar dziesmām no senākām un gluži svaigām, bet galvenais – iemīļotām teātra izrādēm," stāsta koncerta režisors Reinis Suhanovs.