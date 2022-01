Uz Eirovīziju cierē tikt arī slavenā somu rokgrupa "The Rasmus"

Grupa "The Rasmus" dibināta 1994. gadā Helsinkos un savas pastāvēšanas laikā izdevusi deviņus studijas albumus; plaši pazīstama pasaulē kļuva pēc 2003. gadā izdotā singla "In The Shadows". "The Rasmus" ieguvuši vairākas "Emmy" un MTV Eiropas mūzikas balvas. Arī mūsu publikai šī grupa nav sveša, jo tā vairākkārt koncertējusi Latvijā.