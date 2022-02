Latviju Eirovīzijā pārstāvēs "Citi zēni"

Konkursa "Supernova 2022" finālā uzstājās "Inspo" ar dziesmu "A Happy Place", Aminata ar dziesmu "I'm Lettting You Go", Linda Rušeniece ar dziesmu "Pay My Own Bills", "Mēs jūs mīlam" ar dziesmu "Ritch Itch", Elīna Gluzunova ar dziesmu "Es pabiju tur", "Citi zēni" ar dziesmu "Eat Your Salad", "Bermudu divstūris" ar dziesmu "Bad", "Bujāns" ar dziesmu "He, She, You & Me", Miks Galvanovskis ar dziesmu "I’m Just a Sinner", Raum ar dziesmu "Plans" un Miks Dukurs ar dziesmu "First Love".

Pusfināla barjeru nepārvarēja Beatrise Heislere ar dziesmu "On the Way Home", Katō ar dziesmu "Promises", Markus Riva ar dziesmu "If You're Gonna Love Me", Patriks Peterson ar dziesmu "Can't Get You Outta My Head", apvienība "The Coco'nuts" ar dziesmu "In And Out of the Dark" un Zelma ar dziesmu "How".