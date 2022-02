Foto ⟩ "Supernovas" pusfinālisti gatavojas lielajam iznācienam

Konkursa "Supernova 2022" pusfinālā iekļuvuši Aminata ar dziesmu "I'm Lettting You Go", Beatrise Heislere ar dziesmu "On the Way Home", "Bermudu divstūris" ar dziesmu "Bad", "Bujāns" ar dziesmu "He, She, You & Me", "Citi zēni" ar dziesmu "Eat Your Salad", Elīna Gluzunova ar dziesmu "Es pabiju tur", "Inspo" ar dziesmu "A Happy Place" un "Katō" ar dziesmu "Promises".

Vienlaikus iespēja piedalīties pusfinālā būs arī Lindai Rušeniecei ar dziesmu "Pay My Own Bills", Markum Rivam ar dziesmu "If You're Gonna Love Me", "Mēs jūs mīlam" ar dziesmu "Ritch Itch", Mikam Dukuram ar dziesmu "First Love", Patrikam Peterson ar dziesmu "Can't Get You Outta My Head", Raum ar dziesmu "Plans", apvienībai "The Coco'nuts" ar dziesmu "In And Out of the Dark", Zelmai ar dziesmu "How", kā arī Mikam Galvanovskim ar dziesmu "I’m Just a Sinner".