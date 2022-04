Video ⟩ Kāda ir influenceru atbildība kara laikā? Skaidro Deniss Ševeļovs

Kā norāda Zēmele, arvien vairāk sekotāju izvēlas influencerus, kas specializējas konkrēti savā nišā un spēj sagatavot saturu atbilstoši savu sekotāju vērtībām. "Sekotāji sāk vērtēt arī to, kādu saturu tu veido - lai tas būtu interesants, relevants un patiess. (..) Ja līdz šim influenceri vairāk atspoguļoja savu dzīvesstilu, dzīvesveidu, tad arvien vairāk viņi pieslēdzas sabiedrībai svarīgiem jautājumiem un pauž savu viedokli, tādā veidā ietekmējot to," atklāj Zēmele.

Savukārt uz jautājumu, cik būtiski pandēmijas un kara laikā ir tas, lai influenceri būtu sociāli atbildīgi, influenceru pētnieks Deniss Ševeļovs norāda, ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums. "Mūsu sabiedrībā bija moments, kad bija ļoti būtiski paust savu nostāju, lai tavi sekotāji zinātu tavu attieksmi pret kara notikumiem Ukrainā. To pieprasīja no katra cilvēka, jo īpaši no viedokļa līderiem.