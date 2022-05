Populara ukraiņu influencere pārcēlusies uz Rīgu pie mīļotā

"Ukrainā notiek karš jau trešo mēnesi. Pirms diviem mēnešiem mēs ar bērniem izgājām no mūsu mājām. 24. februārī Krievija iebruka Ukrainā. Tajā dienā es pamodos no sprādzieniem un draugu zvaniem, kuri teica: "Karš ir sācies." Asarām acīs es zvanīju mīļotajam, ko man darīt... No sākuma viņš teica, ka man ar bērniem nekavējoties jāaizbrauc. Pēc dažām stundām man rakstīja un zvanīja paziņas, lai es savācu visu nepieciešamo, paņemu bērnus un pametu Kijivu, jo man bija jāglābjas - uzturēšanās bija kļuvusi bīstama.