Toms Henkss mainījies līdz nepazīšanai; ļaudis satrauc aktiera veselība

Kas attiecas ar straujo svara zudumu, Henksam ir pieredze ar pieņemšanos svarā vai tā zaudēšanu, ja runa ir par lomām. Ziņots, ka 1992. gada filmā "Savējo līga" (A League of Their Own) viņš pieņēmās svarā par 13 kilogramiem, savukārt 2000. gadā filmā "Pamestais" (Cast Away) viņam nācies atbrīvoties no 23 kilogramiem.