Pirms aptuveni mēneša medijus pāršalca Krievijas neatkarīgo žurnālistu atklājums, kas sākumā šķita visai ironisks. Proti, kara noziedznieka Vladimira Putina meitas Katerinas Tihonovas dzīvesbiedram ir tāds pats uzvārds kā Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Nu Krievijas uzņēmēja un Kremļa kritiķa Mihaila Hodorkovska izveidotais pētnieciskās žurnālistikas projekts "Dosjē centrs" kopā ar medijiem "Meduza" un "Current Time" apkopojuši visu pieejamo informāciju par ar Putinu saistīto Zelenski.

Zelenska karjeras pirmssākumi un attiecību līkloči

Igors Zelenskis ir jaunākais dēls armijnieka ģimenē, dzimis 1969. gadā Krasnodaras apgabala Labinskas ciematā.

"Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis neesot saistīts ar horeogrāfa ģimeni. Viņi vienkārši ir uzvārda brāļi," "Dosjē centram" norāda brālis, Sanktpēterburgas uzņēmējs Oļegs Zelenskis.

Bērnību brāļi Zelenski pavadīja Gruzijā - līdz 11 gadu vecumam viņi nodarbojās ar vieglatlētiku, bet pēc tam Igors iestājās Tbilisi horeogrāfijas skolā.

Māte Gaļina Zelenska veltīja savu dzīvi Igora karjerai. "Esmu viņai ļoti pateicīgs, es nebūtu tas, kas esmu tagad, ja nebūtu viņas. Kad dodos tūrē, man ir grūti bez viņas. Es aizbraucu prom, bet uz mēnesi, diviem mēnešiem, ne ilgāk, jo jūtu, ka man viņas pietrūkst. Viņa par mani ļoti uztraucas," senā intervijā teica Igors Zelenskis.

Gaļina nomira 2007. gadā.

Tbilisi viņam mācīja dejot Vahtangs Čabukiani, slavenais padomju baletdejotājs un slavenās balerīnas Gaļinas Ulanovas partneris.

17 gadu vecumā Zelenskis, kurš jau tika uzskatīts par Gruzijas baleta talantu, tika uzņemts slavenajā horeogrāfijas skolā - Vaganovas Krievu baleta akadēmijā Sanktpēterburgā. 20 gadu vecumā viņš kļuva par solistu Marijas teātrī.

Zelenska raksturu žurnālistu avoti raksturo kā sarežģītu.

"Igors lielākoties runā rupji. Viņš ir armijnieka dēls, un Vaganovas skolā skolotāji ar saviem skolēniem nekad nerunāja citādi.

Uz skatuves viņi lidinās, bet reālajā dzīvē tie ir tik piezemēti radījumi, ka pat neticas," medijam teicis horeogrāfa draugs.

Lielā apņēmība palīdzēja Zelenskim 1990. gadā iegūt Grand Prix Starptautiskajā baleta konkursā Parīzē un kļūt par solistu Balančina trupā Ņujorkā, kur viņš savulaik bija Mihaila Barišņikova solists. Vēlāk Zelenskis kļuva par viessolistu Eiropas teātros.

Sākot karjeru Marijas teātrī, topošais horeogrāfs ir dejojis Berlīnes Vācu operā, Londonas Karaliskajā operā, Milānas La Scala un pašā Bavārijas teātrī Minhenē, kuru vēlāk vadīja un no kura drīz vien aizgāja.

Marijas teātrī viņš iepazinās ar savu sievu, baletdejotāju Janu Serebrjakovu - viņas amats profesionāli bija pazīstams kā "korifeika" jeb pirmās līnijas baletdejotāja.

"Serebrjakova bija baleta trupas dārgakmens; pateicoties viņas satriecošajam profesionālismam, viņa cīnījās ne tikai ar konkurentiem, bet arī ar dejotāja māti par Igora Zelenska uzmanību," pastāstīja viens no avotiem.

Pats Zelenskis kādā intervijā atzina, ka ģimene viņam nozīmē ļoti daudz: "Sieva Jana man ir dāvājusi divas skaistas meitas un dēlu. Dažreiz es ļaujos meitu kaprīzēm, bet viņas vienmēr zina, ka tētis ir tētis. Es cenšos viņus nodrošināt ne tikai emocionāli, bet arī finansiāli, lai viņi augtu ģimenē kā aiz akmens sienas. Un tā labad es strādāju nepaguris," sacīja Zelenskis.

Zelenskis bija daudz stingrāks pret savas trupas māksliniekiem. "Mani pārsteidz, kā viņš tik ilgi noturējās Bavārijas teātrī. Viņš ir tipisks padomju vadītājs ar visām no tā izrietošajām sekām," medijam stāstīja kāds Zelenska paziņa.

"Teātrī gandrīz uzreiz radās nesaskaņas. Zelenskis uzvedās pat ne kā padomju, bet kā postpadomju priekšnieks," medijam stāstīja baletmeistara kolēģis.

Zelenska darbs Bavārijas teātrī sākās ar konfliktu - viņš atlaida Bavārijas publikas iemīļoto primadonnu Lūsiju Lakarru. Tehniski Lakarras līgums tuvojās noslēgumam, taču preses konferencē balerīna sūdzējās žurnālistiem, ka jaunais horeogrāfs neļauj viņai strādāt.

Zelenskis bija gandrīz vai rupjš pret vietējiem kritiķiem: "Es aizgāju uz interviju, mēs sākām runāt angliski, kas viņu sadusmoja un viņš teica: "Labi, man jābeidz, es kavēju mēģinājumu"," atceras laikraksta "Frankfurter Allgemeine Zeitung" baleta kritiķe Vībke Hāstere.

"Es biju sašutusi. Klausieties, mums bija paredzēta stunda laika, un jūs jau dodaties prom? Sabēdājos, jo intervija būs sūdīga, bet viņš palika pie sava: "Nē, nē, nē, man jāiet.""

Tomēr Vācijas baleta žurnāla "Ballet-Journal" dibinātāja Gizela Sonnenburga norādīja, ka Zelenskis spēj mācīties no savām kļūdām. Kad Zelenskis pirmo reizi sāka strādāt Bavārijas Operā un baletā, Sonnenburga viņu kritizēja par "pārmērīgu stingrību un cirka pseidoglamūru".

"Spiediens, spiediens, spiediens, dažādībai atšķaidīts ar draudiem," viņa aprakstīja Zelenska darba metodes sarunā ar projekta "Dosjē centrs" autoriem.

Taču pēc tam Zelenskis kļuva par "aktīvāko horeogrāfu Vācijā", raksta kritiķe. "Viņš pieņēma darbā jaunus māksliniekus ar izcilu attieksmi pret darbu. Pēdējo gadu repertuārā, ko viņš ir izveidojis, ir labs klasisko un laikmetīgo baletu apvienojums," sacīja Sonnenburga.

Viņa uzskata, ka Zelenska aiziešanu no teātra izraisījusi naidīgā attieksme pret krieviem kara Ukrainā dēļ. "Mēs Vācijā cenšamies atbalstīt Ukrainu mūsu demokrātiski ievēlēto līderu noteiktajos ietvaros," skaidro Vībke Hāstere no laikraksta "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Manuprāt, valstij nevajadzētu maksāt naudu cilvēkam, kurš publiski nenostājas pret Krievijas režīmu un tā izraisīto karu. Es nezinu, kāpēc Igors to nedarīja," piebilda Hāstere.

Bavārijas radio ziņoja, ka Zelenskis nav publiski iestājies pret karu. "Zelenska kungs nav sniedzis oficiālu paziņojumu. Paziņojumā [Bavārijas Radio] ir atsauce uz privātām sarunām. Mēs nevaram citēt konkrētu formulējumu šajā sakarā," komentēja Bavārijas Operas un baleta teātra preses dienests.

Teātris nemaz nezināja, ka karu sāka tās sievietes tēvs, ar kuru Zelenskim ir kopīgs bērns.

"Slavena cilvēka meita"

Domājams, ka Igora Zelenska un Katerinas Tihonovas ciešā sadarbība sākās laikā, kad slavenais horeogrāfs vadīja Maskavas Staņislavska un Ņemiroviča-Dančenko muzikālā teātra trupu. 2011. gadā viņš kļuva par teātra horeogrāfu un šajā amatā nostrādāja piecus gadus.

Kad Zelenskis atnāca uz teātri, Putina meita sāka apmeklēt izrādes biežāk, pastāstīja teātra darbinieks, un baleta trupai tuvs avots apstiprināja: "Viņi tika redzēti kopā pēc izrādēm."

Zelenskis bija brīdinājis visu teātri par Putina meitas vizīti: "Tagad ieradīsies slavena cilvēka meita." Darbinieki nebija īpaši ziņkārīgi, pie viņiem bieži viesojās ietekmīgi apmeklētāji, piemēram, Svetlana Medvedeva un Ludmila Očeritnaja (iepriekš - Putina).

Tihonova atnāca uz teātri viena pati, kad skatītāji jau bija sasēdināti un gaismas izslēgtas. "Zelenskis viņu pavadīja līdz viņas vietai," stāsta teātra darbinieks.

Teātra darbinieks skaidro, ka ar Katerinu nebija apsargu un viņa uzvedās pēc iespējas pieticīgāk, nepievēršot lieku uzmanību.

"Viņa ar Igoru klusiņām gāja pa koridoru, kad visi pārējie jau sēdēja zālē, un tas bija viss," pastāstīja avots, kurš Tihonovu teātrī redzējis klātienē. Viņš skaidro, ka "ārēji Putina jaunākā meita ir ļoti līdzīga tēvam".

Par to, ka Tihonovai un Zelenskim bijušas tuvas attiecības, baumoja galvaspilsētas baleta aprindās, piemēram, pašreizējais Krievijas Baleta akadēmijas rektors Nikolajs Ciskaridze, kuru viens no baleta kritiķu ģildes locekļiem apvaino par to, ka 2017. gadā viņš plānoja lūgt Zelenski iecelt viņu Lielā teātra ģenerāldirektora amatā.

"Ciskaridze uz katra stūra kliedza, ka par to runās ar Zelenski, jo viņš ir Putina meitas mīļākais," raksta autoriem stāsta avots baleta kritiķu ģildē. Taču šis projekts cieta neveiksmi - valdība jau divas reizes pagarināja līgumu ar pašreizējo ģenerāldirektoru Vladimiru Urinu.

"Atvainojiet, neko par to nezinu... Es to visu pirmo reizi dzirdu," Ciskaridze ziņoja raksta autoriem. Uz jautājumu, vai to var uzskatīt par oficiālu komentāru, Ciskaridze atbildēja: "Neko nezinu, man ir eksāmeni no rīta līdz vakaram."

Novosibirskas Akadēmisko operas un baleta teātri, kur Zelenskis paralēli darbam Maskavā vadīja baleta trupu, ietekmīgi viesi nav apmeklējuši. "Ne pats Putins, ne viņa tuvinieki," stāsta teātra darbinieks. Tiesa, viņš turpina, ka Zelenskis esot bijis "atbildīgs par baletu un kultūru Putina laikā un pieņēmis svarīgus lēmumus šajā nozarē.

Tas vienmēr tika pasniegts tā, ka viņš bija svarīgs cilvēks. Igors ir cilvēks ar saviem uzskatiem, bez liekas bravūras, nestaigā zīmolos un nedzīvo villās. Viņa raksturs ir atturīgs, stingrs, un viņš spēj citus nolikt pie vietas," skaidro darbinieks.

Tāpat rīkojās arī Zelenska sieva Jana Serebrjakova. "Zelenska sieva strādāja pie mums par viņa asistenti. Serebrjakova bija spilgta, zināja savu cenu, viņai ir stingrs vārds, asa mēle," stāsta avots teātra trupā.

Igors Zelenskis un "augstie plaukti"

Tihonova un Zelenskis uzturēja kontaktus arī pēc tam, kad prezidenta jaunākā meita apprecējās ar uzņēmēju Kirilu Šamalovu. Starp citu, arī pēc šķiršanās no Tihonovas Šamalovs apmeklēja baletu un turpināja sazināties ar bijušās sievas draugiem un radiniekiem.

Tas viss tika noskaidrots Kirila Šamalova uzņēmuma "Ladoga Management Ltd" noplūdušajās korporatīvā e-pasta sarakstēs.

2021. gada pavasarī Šamalovs iegādājās trīs biļetes uz baletu "Orlando" Valsts akadēmiskajā teātrī tieši ar teātra ģenerāldirektora vietnieka Oļega Miskoveca starpniecību.

"Vēlamās vietas - partera priekšējās rindas vai līdzīgas sēdvietas ar labu skatu un tuvu skatuvei," lūdza Šamalova ilggadējais personīgais asistents Viktors Snakins.

"Viņš ir normāls, dzīvespriecīgs puisis, viņš visu uztver uzreiz un neuzdod liekus jautājumus. Viņš ir uzticams palīgs," Snakinu raksturo avots, kurš strādājis kopā ar Šamalovu.

Snakins pazīst arī Igoru Zelenski. Saskaņā ar MTS rēķinu datiem no "Ladoga Management LLC" sarakstes Zelenskis 2019. gada 2. aprīlī no sava Maskavas numura divas reizes zvanīja Šamalova asistentam - pēcpusdienā un vēlā pēcpusdienā. Pēc pirmā zvana Snakins piezvanīja notāram, ar kuru "Ladoga Management" regulāri sadarbojas.

Uzreiz pēc otrā zvana viņš saņēma divas īsziņas - viena no tām bija no Kirila Šamalova personīgā šofera. Snakins vismaz kopš 2016. gada nodarbojās ar Šamalova finanšu lietām.

Uz Snakina darba e-pastu 2021. gadā bieži tika saņemti paziņojumi "veidot jaunas diskusijas" no diviem atsevišķiem "Gazprombank" vadītājiem, liecina Šamalova sarakste, ar kuru raksta autoriem bija iespēja iepazīties.

No ziņojumos norādītajiem tematiem izriet, ka Snakins apmaksāja sava priekšnieka rēķinus un saņēma naudu no Igora Zelenska. Snakins neatbildēja uz projekta "Dosjē centrs" autoru jautājumiem.

Pats Šamalovs ir periodiski sazinājies ar Igora Zelenska sievu Janu Serebrjakovu. Piemēram, 2017. gadā viņš vairākas reizes zvanīja viņai un savai toreizējai sievai Katerinai Tihonovai, kā liecina noplūdušās "Ladoga Management" korporatīvās e-pasta sarakstes.

Šamalovs runāja ar Zelenska sievu daudz ilgāk nekā ar savu sievu. Vienlaikus Tihonova un Serebrjakova katru reizi atradās vienās un tajās pašās valstīs un pat pilsētās Šveicē, Lielbritānijā un Sanktpēterburgā.

Pēdējais zināmais Šamalova zvans Serebrjakovai bija 2017. gada 17. aprīlī vēlu vakarā. Jana tobrīd atradās Vācijā. Stundu vēlāk, 18. aprīlī, Šamalovs piezvanīja Putina meitai Katerinai uz Maskavu. 25.-27. aprīlī Šamalovs veica vairākus darījumus, pārdodot 17% "Sibur" akciju, kas piederēja Katerinai Tihonovai.

Septiņus ar pusi mēnešus vēlāk Putina meitai Katerinai ar Igoru Zelenski piedzima meita. 2018. gada janvārī aģentūra "Bloomberg" ziņoja, ka Šamalovs un Putina meita ir šķīrušies.

Igora Zelenska un Putina meitas Katerinas kopīgais bērns

2017. gada martā Maskavas Tverskojas dzimtsarakstu birojs sagatavoja izziņu par Putina mazmeitas paternitātes noteikšanu. Dzimšanas apliecībā norādīti meitenes vecāki - tēvs Igors Zelenskis un māte Katerina Tihonova, pastāstīja avots, kuram ir pieeja civilstāvokļa datu bāzei.

Dzimšanas apliecība tika izsniegta trīs mēnešus pēc bērna piedzimšanas - tajā pašā laikā Zelenskis un Putina meita kā neprecēti vecāki parakstīja kopīgu paziņojumu par paternitātes noteikšanu.

Savukārt 2017. gada 14. martā Vladimirs Putins, kārtējo reizi kļūstot par vectētiņu, apsolīja Sevastopolē uzcelt kultūras centru ar teātri un mācību telpām mūziķiem un baletdejotājiem.

Putins pasludināja kultūras, izglītības un muzeju kompleksu izveidi par vienu no valsts attīstības mērķiem un stratēģiskajiem uzdevumiem līdz 2024. gadam, parakstot attiecīgu dekrētu 2017. gada 7. maijā, savas ceturtās inaugurācijas dienā.

Lai sasniegtu šo mērķi, jūnijā tika izveidots sociālo un kultūras projektu fonds "Nacionālais kultūras mantojums". To izveidoja Lielais un Marijas teātris, Tretjakova galerija un Ermitāža.

Fonda uzraudzības padomē ir visu četru dibinātāju organizāciju vadītāji, amatpersonas un negaidīti un bez redzama iemesla arī Igors Zelenskis. Saskaņā ar Nacionālā kultūras mantojuma fonda datiem Zelenskis joprojām ir minēts šajā statusā fonda oficiālajā tīmekļa vietnē.

Tāpat kā citi valdes locekļi, tostarp Vladimirs Gergijevs un Vladimirs Urins, Zelenskis bija iesaistīts lēmumu pieņemšanā par projekta būvniecību un uzraudzību, pastāstīja Natālija Volinska, kas līdz decembrim vadīja Nacionālā kultūras mantojuma fondu. Volinska piebilda, ka Zelenskis par darbu valdē nesaņēma atalgojumu, vēsta projekts "Dosjē centrs".

Viņa nezina, kas iecēla Zelenski Uzraudzības padomē: "Man nav ne mazākās nojausmas, es atnācu divus gadus pēc fonda izveidošanas, padome jau bija izveidota, tas nebija atkarīgs no manis," sacīja Volinska.

Zelenskis pievienojās fonda valdei 2018. gada oktobrī, bet jau 2019. gada 4. augustā viņš kopā ar Putinu uzklausīja amatpersonas par projekta koncepciju Sevastopolē.

"Jaunā kultūras izrāviena dominante būs operas un baleta teātris, jo jebkura galvaspilsēta sākas ar operas un baleta teātri," prezidentam apliecināja vicepremjere Olga Golodeca. Federālo TV kanālu sižetos Putina vizītes atspoguļojumā netika pieminēts Zelenskis.

Sēdēšana uz diviem krēsliem

Zelenskis pēc aiziešanas no Bavārijas teātra gatavojas strādāt Sevastopoles Kultūras centrā, apgalvo trīs izmeklēšanas autoru avoti baleta aprindās, un to apstiprina arī kāds no fonda "Nacionālais kultūras mantojums" avotiem.

Pagaidām Operas un baleta teātris kā horeogrāfijas akadēmija ir būvniecības stadijā, stāsta Natālija Volinskaja.

"Zelenskim ir apsolīta Sevastopole, kur tiek būvēts operas un baleta teātris, kuru viņš varētu vadīt," stāsta avots no Lielā teātra. "Viņš rēķinājās ar Sevastopoli, tā ir taisnība," skaidro avots baleta kritiķu ģildē.

"Mūsu teātris Zelenski jau maz interesē - Sevastopolē viņš jau sen bija iekārtojies, vēl pirms devās uz Bavārijas teātri, bet tad viņš galu galā izvēlējās Bavāriju un Sevastopoli paturēja kā otru variantu," apgalvo avots Staņislavska un Ņemiroviča-Dančenko teātrī.

"Atceros, ka 2020. gada janvārī Igors ļoti aktīvi centās mani pierunāt, lai es ar savu orķestri ierodos šajā jaunajā Sevastopoles teātrī, un es tolaik biju Svetlanova valsts orķestra vadītājs Krievijā, un ieņemu tur muzikālā vadītāja amatu," atceras Bavārijas Operas un baleta teātra muzikālais vadītājs un slavenais diriģents Vladimirs Jurovskis.

"Cik es saprotu, Zelenskis bija iecerējis kļūt par direktoru šajā teātrī. Tas man bija skaidrs jau no paša sākuma," saka Jurovskis.

Vienlaikus diriģents skaidro, ka Zelenskis vienmēr radījis iespaidu, ka ir "apzināti apolitisks", tāds, kurš "neiesaistās nekādās lietās".

"Ir iztērēts tik daudz betona - ja visus betona maisītājus saliktu rindā, no Sevastopoles līdz Maskavai tie būtu aptuveni 1500 km," tā Sevastopoles valdības pakļautībā esošā fonda "Nacionālais kultūras mantojums" pārstāvis 2022. gada sākumā novērtēja Operas un baleta teātra būvniecības darbu apjomu.

Pirms trim gadiem četru muzeju un kultūras kompleksu kopējais būvniecības budžets tika lēsts 120 miljardu rubļu (aptuveni divi miljoni eiro) apmērā, bet Sevastopoles - 25 miljardu rubļu (aptuveni 425 000 eiro) apmērā.

Būvniecību visās četrās pilsētās veic "Stroytransgaz", uzņēmums, kas pieder ilggadējam Putina draugam Genādijam Timčenko. Taču kaut kādu iemeslu dēļ "Stroytransgaz" savā tīmekļa vietnē vispār nepiemin Sevastopoles projektu.

2021. gada martā kļuva zināms, ka Ukrainas varas iestādes plāno noteikt sankcijas pret Austrijas arhitektu biroju "Coop Himmelb(l)au" par "sadarbību ar Krievijas okupācijas administrāciju un atbalstu Krievijas centieniem leģitimizēt Krimas aneksiju".

Mēnesi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis noteica sankcijas "Coop Himmelb(l)au", sešiem Austrijas biroja darbiniekiem un Nacionālā kultūras mantojuma fondam.

Kas sagaida nākotnē?

Naktī uz 24. februāri Berlīnes Radio orķestra diriģents un Bavārijas Operas un baleta teātra mūzikas direktors Vladimirs Jurovskis saņēma ziņu "Karš!!!" un izkrita no gultas ar telefonu rokās.

Gadu iepriekš Jurovskis ar savu orķestri bija ieplānojis koncertprogrammu, kas 26. un 27. februārī skanēja divās zālēs - Berlīnes filharmonijā un Berlīnes Konzerthaus. Jurovskis stāsta, ka koncerta sākumā vajadzēja skanēt Čaikovska "Slāvu maršam", kas tika rakstīts, kad Krievija sāka karu ar Osmaņu impēriju.

24. februārī Jurovskis saprata, ka programma ir steidzami jāmaina.

"Pārdomu process aizņēma pusotru minūti, pēc kuras es atradu vienīgo pareizo lēmumu, un tagad, divus mēnešus vēlāk, šis lēmums man šķiet pareizs. Internetā atradu notis - Verbicka "Šče ne vmerla Ukraina" partitūru un balsis, un mēs to ielikām "Slāvu marša" vietā," skaidro Jurovskis.

"Es teicu, ka mēs visi esam šausmās par notiekošo. Es pieminēju vārdu "genocīds". Man bija ļoti svarīgi paziņot, ka tas nav krievu karš, tas ir Putina karš. Un ka mūsu orķestrī ir vairāk nekā divdesmit piecu tautību pārstāvji, tostarp ukraiņu vijolnieks, kuram tajā dienā bija jāspēlē. Ja mēs nebūtu atskaņojuši himnu, mēs nebūtu varējuši paskatīties savam ukraiņu kolēģim acīs."

Zelenska vietā trupu vadīs slavenais franču horeogrāfs Lorāns Ilērs. Bijusī Parīzes operas zvaigzne Īlers 2017. gadā nomainīja Zelenski Staņislavska un Ņemiroviča-Dančenko Muzikālajā akadēmiskajā teātrī un strādā tur jau gandrīz piecus gadus.

2022. gada februāra beigās viņš steigšus pameta Krieviju, franču žurnālistiem sakot, ka "aizbrauc ar smagu sirdi un ka notiekošais neļauj viņam saglabāt mieru".