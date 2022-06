Ģimenēm ar bērniem un jauniešiem LAMPĀ aizraujoša programma: no spēlēm līdz apģērbu maiņas punktam

1. jūlijā plkst. 18.00 Cēsu pils parka tiks atklāta Sarunu festivāla LAMPA līdzdibinātāja Swedbank īpašā jauniešu TiktTok studija “Beelievers” . Tā būs vieta, kur satikties un kopā darboties tiem, kas grib mainīt pasauli un padarīt to zaļāku, ilgtspējīgāku, labāku vietu, kur dzīvot mums visiem! Te varēs satikt populārus satura veidotājus – Roju Rodžeru, Nansiju Garkalni, Esteri Tīnu, Beāti Bērziņu (Beta Beidz), Māru Sleju, radīt interesantu un krāsainu saturu saviem sociālajiem tīkliem, iemācīties jaunus sociālo mediju trikus un labi pavadīt laiku ilgtspējīgā un mājīgā gaisotnē, meklējot atbildi uz galveno jautājumu – kā atpazīt, kas patiešām ir zaļš un kas par tādu tikai izliekas. Visu Beelievers TikTok studijas darbības laiku darbosies arī apģērbu maiņas punkts, kurš veidots kopā ar labdarības veikalu “Otrā elpa”.

Par īpašu programmu tradicionālajā LAMPAS jauniešu tikšanās vietā – Cēsu pils parka Riekstu kalnā – šogad parūpējusies Latvijas Jaunatnes padome, kas piedāvā virkni pasākumu Jaunajā skatuvē: no atvērtā mikrofona un kopīga filmu vakara līdz diskusijām par to, vai Saeima dzird jauniešu balsis un kā iesaistīt sabiedriskajā dzīvē dažādas sabiedrības grupas. Šeit gaidīts ikviens, kuram rūp jaunu cilvēku nākotne un iespēja pašiem to ietekmēt. Skatuves atklāšana – 1. jūlijā plkst. 13.00 ar dzīvo bibliotēku un pieredzes stāstiem par jauniešu iekļaušanu.