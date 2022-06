Mūziķim "R. Kelly" par seksuāliem noziegumiem pret nepilngadīgajām piespriests bargs cietumsods

Pagājušā gada septembrī tiesa atzina mūziķi, kura īstais vārds ir Roberts Silvestrs Kellijs, par vainīgu vairākās apsūdzībās. To vidū ir nepilngadīgo piespiešana iesaistīties seksuālās darbībās un nepilngadīgo transportēšana nolūkā iesaistīt seksuālās darbībās.

"R. Kelly" ir viens no pazīstamākajiem R&B žanra pārstāvjiem. Par savu 1996.gada singlu "I Believe I Can Fly" viņš saņēmis trīs "Grammy" balvas.