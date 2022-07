Uz Mežaparka Lielās estrādes kāps "Melo-M" kopā ar 80 citiem čellistiem

“Melo-M Mega orķestra” izpildījumā gaidāmi labi zināmu un iemīļotu skaņdarbu atskaņojumi. Latviešu komponistu Mārtiņa Brauna, Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna kompozīcijas. Skaņdarbi no grupu Pink Floyd, Coldplay, The Beatles, Merilyn Manson, Mumford and Sons u.c. repertuāra. Būs arī īpaši pārsteigumi - Kārļa Auzāna kompozīcijas “Kopā mēs varam” pirmatskaņojums, kas radīts īpaši šim orķestrim, un pazīstamas dziesmas no Dziesmu svētku repertuāra.