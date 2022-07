ASV dzīvojošais multimākslinieks Miks Ozoliņš izdevis savu debijas grāmatu

Miks Ozoliņš atklāj: “Grāmata ir par patiesākajiem un labākajiem dzīves skolotājiem. Uzskatu, ka jebkurš cilvēks, kurš atstāj dzīvē kādu nozīmīgu emociju buķeti vai notikumu virkni neatkarīgi no pazīšanās ilguma, ir kā skolotājs. Bērni vecākiem un vecāki bērniem, vīri sievām un otrādi. Tas ir attiecināms arī uz “neizdevušos” romantisko attiecību dalībniekiem…, tas attiecas uz visu, no kā varam mācīties, augt un gūt pieredzi. Ir ļoti grūti, ka kāds no cilvēkiem, ar ko saikne bijusi īpaši spēcīga, aiziet no tavas dzīves, pārtraucot attiecības vai aizejot aizsaulē, taču tad, kad katrs spēj izrauties no smago emociju apātijas un paraudzīties uz šīm “nokalpojušajām” vai “sevi un otru piepildījušajām” attiecībām no malas, ir iespējams saprast, kāda mācība no konkrētā cilvēka ienākšanas dzīvē ir gūta. Esmu tik tiešām pateicīgs visiem dzīvē sastaptajiem cilvēkiem un izdzīvotajiem notikumiem, kas mani veidojuši par to, kas es esmu. Vēlos ar to dalīties, jo es būšu priecīgs, ka katra lasītāja, lasītājs paņems no grāmatas kādu atziņu, kuru izmantos tālākajā dzīves ceļā.”