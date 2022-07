Par godu jaunajam mācību gadam norisināsies trīs dienu mūzikas festivāls

1. septembrī uzstāsies mūziķis Chris Noah, kā arī populārās grupas "Carnival Youth" un "Astro’n’out"

Chris Noah ir latviešu mūziķis, kurš savā mūzikā veiksmīgi apvieno indie mūzikas elementus un mūsdienu popmūziku. Mūziķa autentiskais balss tembrs un spēja rakstīt oriģinālas un atmiņā paliekošas melodijas ir izpelnījušās Latvijas radiostaciju, mūziķu un mediju atzinību un atbalstu. 2018. gadā Chris Noah sadarbībā ar producentu Kristoferu Harisu ierakstīja dziesmas "River", "Fall Through" un "Inside Out", turklāt "Fall Through" kļuva par mūziķa visvairāk Latvijas radio stacijās atskaņoto dziesmu. Izdotais trīs dziesmu ieraksts populārākajās straumēšanas vietnēs ir klausīts vairāk nekā 1 700 000 reižu.