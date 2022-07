Kas var būt labāks par atvēsinošu dzērienu un labu lasāmvielu, kamēr saule apmīļo ofisa kondicioniera atdzesēto ādu? Ja jau ilgojies pēc sava aizvadītā atvaļinājuma vai līdz atpūtai tepat Latvijas robežās vai ārpus tām ir vēl jāpaciešas, labākais veids, kā te un tūlīt aizceļot, būs iegrimstot grāmatu pasaulē! Piedāvājam aplūkot jaunāko lasāmvielu no "Zvaigzne ABC" - iespējams, piedāvājumā ir arī tava "biļete", lai aizbēgtu no ikdienas.

Jaunā grāmata “Raibi labā nometne” stāsta par divām ļoti piesātinātām nedēļām, kuras padsmitnieki no visas Latvijas pavada vasaras nometnē Viļakā. Kā saka rakstnieks, katra vasaras nometne var būt īpaša un atmiņās paliekoša. Iespējams, arī bērnu vecāki paši atceras kādu lielisku nometni savā bērnībā un tieši tāpēc sūta bērnus atpūsties tālu no mājām.

“Vecāku izraudzītā nometne nesola neko aizraujošu, tā sākumā šķiet Mikam no Rīgas. Viņš ir nolēmis nepiedalīties. Nekur. Taču drīz Miks iepazīstas ar jelgavnieku Reini un… tad tik sākas! Nē, ne jau blēņas, zēni ir noskaņoti visai lietišķi. Tomēr jau no pirmās dienas viņus burtiski pievelk visdažādākie pārbaudījumi, izaicinājumi un ļoti pretrunīgas attiecības ar meitenēm. Tas nebūtu nekas salīdzinājumā ar kaut ko pavisam traku (es nedrīkstu to atklāt!) ko viņiem nākas piedzīvot. Arī pēc satikšanās ar to (ko tāpat nedrīkstu atklāt!), viss priekšstats par garlaicīgu nometni Viļakas pusē sagriežas ar kājām gaisā,” – tā par jauno grāmatu saka Dzintars Tilaks.