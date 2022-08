Starptautiskais džeza festivāls “Voicingers On Tour” – Rīgā jau otro gadu

Festivāla koncerti būs pieejami plašākam interesentu lokam, organizējot sešu koncertu sēriju un džema sesijas kultūrtelpā M/Darbnīca, kuros varēsim dzirdēt Eiropas džeza skatuves talantus –– vokālistus Grzegorz Karnas un Natalia Kordiak no Polijas, Ganna Gryniva no Ukrainas, Manu Domergue no Francijas, Marta Kloučkova no Čehijas, kā arī instrumentālistus –– džeza kontrabasistu Mateusz Szewczyk, bundzinieku Grzegorz Maslowski, kolumbiešu izcelsmes perkusionistu Edilson Sanchez, un, protams, pašmāju džeza talantus –– grupas “Dream Teller” un “Kalnejas”, pianistu Gati Breijeru, flautisti Rūtu Sīpolu, kā arī saksofonistu Tomu Rudzinski, pianistus Edgaru Cīruli, Rūdolfu Macatu un sitaminstrumentālistu Ivaru Arutjunjanu.