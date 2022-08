Ezīšfests un Džeimsa Artura koncerts: Pasākumu ceļvedis nedēļai

24. augusts

Savukārt ar īpašu koncertu Siguldas pilsdrupās Latvijā atgriežas romantiskais britu dziesminieks Džeimss Arturs (James Arthur). "Impossible", "Naked", "Say You Won't Let Go", "You're Nobody 'til Somebody Loves You", "Rewrite The Stars"," You Deserve Better", "Falling Like The Stars", "Empty Space", "Recovery", "Medicine", "Lasting Lover" un virkni citu hitu izpildītājs mūsu valstī uzstāsies ar pavisam jaunu koncertprogrammu. Iepriekšējo Džeimsa Artura uzstāšanos Lucavsalā 2018. gada maijā apmeklēja aptuveni 30 000 skatītāju.