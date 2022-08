Vairāk, tālāk, skaļāk. Ko šosezon gaidām Jaunajā Rīgas teātrī?

Pirmo reizi Latvijā skatuve tiks nodota arī izcilajam krievu režisoram Dmitrijam Krimovam. Viņš veidos iestudējumu “Balsis no kora” īpaši Lāčplēša ielas teātra ēkas skatuvei.

JRT sezonas atklāšanas izrāde – aktrises, kino režisores iestudējums “Es atgriežos no tālienes”. Projektā apvienota franču rakstnieces Klodīnes Galeā luga ar tādu pat nosaukumu un dokumentālā filma “Iļģuciema māsas”.

Sezonas iestudējumu vidū būs arī Gata Šmita “(R) evolūcija”. Iedvesmojoties no Izraēlas intelektuāļa Juvala Noa Harari grāmatas “21 lekcija 21. gadsimtam”, izraēļu teātra dinastijas viena no aktīvākajām praktiķēm Eiropā, režisore Jiela Ronena un no Kazahijas izceļojušais aktieris Dmitrijs Šāds ir attīstījuši komēdiju ar cilvēciskiem izdzīvošanas ieteikumiem XXI gadsimtā.