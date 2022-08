Psiholoģe: mēs par daudz bērnus sargājam no negatīvajiem notikumiem pasakās

Ko šādas pasakas dara? Tās pārmet tiltiņu starp to vienu un otru pasauli un parāda, kā tās savienot – kā iegūt to, kas nepieciešams; kā aizpildīt trūkumu, ar kura esamību savā dzīvē, iespējams, spēj saasociēt arī pieaudzis cilvēks.

Šī ir tā pasaku grupa, kas arī pieaugušam cilvēkam var palīdzēt atpazīt tās jomas, kurās viņš dzīvē jūtas iestrēdzis, kā arī saskatīt scenārijus, kuros ir iesprūduši, un kādi soļi veicami, lai no situācijas izkļūtu.

Kā piemēru no darba ar pieaugušajiem klientiem varu minēt diezgan bieži sastopamo atkarību sižetu sieviešu dzīvē. Te var minēt vairākas pasakas, tādas kā “Salātlapiņa”, “Zilbārdis”, “Ēzeļa āda” u.c. kurā savukārt katrai ir sava sižetā iekļautā metafora un atšķirīga izeja no sižeta, lai piedzīvotu savu atbrīvošanos no atkarīgajām attiecībām.