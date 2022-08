Kinofestivālu RIGA IFF atklās ar Signes Baumanes jaunākās filmas seansu

To angļu valodā ierunājuši vairāki plaši atpazīstami Holivudas aktieri (Metjū Modins no kulta seriāla “Stranger Things”, Kamerons Monagans no seriāliem “Shameless” un “Gotham”, kā arī citi), savukārt latviešu valodas dublāžā tēliem balsi devuši Laura Čaupale, Guna Zariņa, Ģirts Ķesteris, Kaspars Znotiņš, Zane Daudziņa, Regīna Razuma, Madara Botmane, Juris Kalniņš, Katrīna Pasternaka, Edgars Samītis, Dainis Grūbe un citi.